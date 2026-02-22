22 Февраля 2026
В Баку прошли соревнования по конкуру - ФОТО

22 Февраля 2026 13:15
В Баку прошли соревнования по конкуру - ФОТО

В Центре конного спорта "Серхедчи" состоялись соревнования по конкуру на Кубок "Серхедчи", организованные Федерацией конного спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в трех категориях, где спортсмены представляли различные клубы страны. Высота препятствий составила 80, 115 и 125 сантиметров. Согласно регламенту, участники до 21 года выступали на лошадях до шести лет, а взрослые спортсмены - без возрастных ограничений для лошадей.

В категории E с высотой препятствий 80 см, где стартовали 26 участников, абсолютное преимущество продемонстрировала Мадина Мамедова. Третье место заняла Амена Гониззи, в пятерку лучших также вошли Эйюб Гадимгулиев и Джахангир Новрузбейли.

В категории L с высотой препятствий 115 см, где участвовали 17 спортсменов без возрастных ограничений. Победителем стал Анар Гумбатов, второе и третье места занял Кенан Новрузов. Четвертым финишировал Саид Мусаев, а пятое место занял Мубариз Гусейнов.

