5 Марта 2026
Туркменская группа Galkynyş выступила с шоу в Конном центре Бина - ФОТО

5 Марта 2026 13:13
21
Туркменская группа Galkynyş выступила с шоу в Конном центре Бина

В Конном центре Бина в Баку состоялось выступление туркменской национальной конной группы Galkynyş, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

Шоу прошло при организации Федерации конного спорта Азербайджана, в ходе программы были продемонстрированы сложные трюки на ахалтекинских лошадях.

Отметим, что группа, являющаяся лауреатом Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, выступила в Баку впервые. Артисты представили номера с акробатическими элементами и другими жанрами циркового искусства.

В завершение программы на арену верхом на лошадях вынесли государственные флаги Азербайджана и Туркменистана в качестве символа дружеских отношений между двумя странами.

