Юный супермен на ЧЕ: азербайджанский батутист выступил в 5 финалах – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Аммар Бахшалиев - один из самых универсальных спортсменов юниорской сборной Азербайджана по прыжкам на батуте.

В Португалии на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу 16-летний батутист прошел в пять финалов в трех дисциплинах: прыжки на батуте (индивидуально и с командой), двойной мини-батут (индивидуально и с командой) и синхрон (в паре с Фархадом Мусафаевым). В команде некоторые его даже называют суперменом.

Как передает İdman.Biz из Португалии, сегодня Аммар Бахшалиев завершил свое выступление на ЧЕ.

"Было сложно - можно сказать, каждый день выходил на 4-5 стартов. Но, к счастью, ни в одном из соревнований не упал. Только в синхроне допустил ошибку", - делится своими впечатлениями спортсмен.

По его словам, он получил удовольствие от всех выходов, хотя и надеялся на лучший результат:

"Морально был готов, что буду выступать в нескольких соревнованиях. А с физической точки зрения немного был не в форме, так как из-за травм какое-то время не тренировался. Но счастлив, что все сделал. Получил удовольствие от всех выходов и горжусь собой. Конечно, мог сделать лучше и взять медаль, но не получилось".