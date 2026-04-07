Сборная Азербайджана завершила тренировки перед ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские спортсмены провели последние тренировки в преддверии старта чемпионата Европы (ЧЕ) по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и тамблингу, который состоится завтра, 8 апреля, в португальском городе Портимао.

Тренировки прошли на арене Portimao Arena, где и с 8 по 12 апреля и пройдут соревнования. За два дня тренировочного процесса одной из главных задач спортсменов была адаптация – как ко времени, так и к арене. Например, дорожка тамблингистов для разбега в Португалии оказалась короче, чем обычно. Несмотря на то, что в первый тренировочный день у спортсменов с этим возникли некоторые трудности, сегодня процесс давался легче, а главный тренер Адиль Гусейнзаде остался доволен подопечными. Спортсмены всех дисциплин отработали прыжки и другие элементы, тренеры внесли заключительные корректировки.

Кстати, арена, на которой пройдут соревнования, вся оформлена в светло-розовый цвет, что тоже стало интересной деталью для тренеров и атлетов.

В первый соревновательный день азербайджанские спортсмены выступят в следующем порядке: батут - юниоры мальчики, затем девочки, тамблинг - взрослые мужчины, тройной мини трап - взрослые мужчины, затем женщины. Под конец дня состоится официальная церемония открытия.

Отметим, что это европейское первенство имеет особую ценность, так как является квалификационным к Европейским играм 2027 года. В нем также впервые будет представлена категория U21 в батуте, где атлеты выступят в индивидуальных и смешанных прыжках. На чемпионате Европы Азербайджан представят 23 спортсмена, некоторые из них выступят сразу в нескольких дисциплинах.

Представляем список азербайджанских спортсменов, которые выступят на турнире:

Взрослые

Тамблинг: Михаил Малкин, Тофик Алиев, Алексей Караташов и Адиль Гаджизаде.

Прыжки на батуте: Сельджан Махсудова, Магсуд Махсудов, Али Нифталиев, Гусейн Аббасов, Мехти Алиев, Чингиз Велиев, Фархад Велиев.

U21

Прыжки на батуте: Ниджат Мирзоев, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова.

Юниоры

Тамблинг: Ильхам Масимов, Сенан Рзазаде, Риад Джавадов, Хадиджа Мамедова.

Прыжки на батуте: Омар Гасымлы, Фархад Мустафаев, Аммар Бахшалиев, Магомед Гасанлы, Никита Колесников.

Гасымлы, Мустафаев и Бахшалиев являются универсалами сборной, они будут выступать как в батуте, так и в двойном минитрампе.

Отметим, что Азербайджан является одним из главных претендентов на медали в тамблинге. Национальная команда приехала на этот ЧЕ в статусе действующего чемпиона мира и Европы.

Одни из главных фаворитов турнира – Михаил Малкин и Тофиг Алиев.

Малкин – чемпион мира по тамблингу 2023 года как в индивидуальном, так и командном зачете, серебряный призер ЧМ-2021 в Баку, чемпион Европы 2018 и 2024 годов, а в феврале 2026 года он еще и выиграл этап Кубка мира в Баку.

Тофик Алиев в 2024 году взял "серебро" чемпионата Европы в тамблинге в индивидуальных соревнованиях и "золото" в команде, в 2025-м стал победителем общего зачета Кубка мира. На Всемирных играх-2025 завоевал "серебро", войдя в историю как первый гимнаст в мире, исполнивший тройное сальто с тройным оборотом. На этапе Кубка мира 2026 в Баку Алиев был вторым.

В батуте лидером сборной является Сельджан Махсудова. В 2024 году она стала первой азербайджанской батутисткой – участницей Олимпийских игр. Она также является призером этапов Кубка мира и не раз была близка к медали на чемпионате Европы.

Так что в ближайшие пять дней внимание европейских любителей этого вида спорта будет приковано к нашим спортсменам, которым предстоит побороться за медали и продемонстрировать свое мастерство на международной арене.