Азада Атакишиева: "Не обращаю внимание на других, мой главный соперник - я сама" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

3 Апреля 2026 12:39
"Выступать на международном турнире у себя на родине - это волнительно и очень ответственно. Но при этом я чувствую большую поддержку".

Об этом в беседе с İdman.Biz сказала 14-летняя Азада Атакишиева после своих первых выступлений на международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy, проходящем в Национальной гимнастической арене.

В первый соревновательный день спортсменка показала упражнения с обручем и мячом.

"Мне больше понравилось, как я выступила с обручем. В целом довольна выступлениями, хотя и были ошибки. Планирую исправить их в финале".

Недавно Азада Атакишиева завоевала "золото" на первенстве Азербайджана. Она отметила, что сегодня выступала с той же программой, но небольшими изменениями с точки зрения композиции и артистизма.

На этом международном турнире для спортсменки важно показать свой максимум:

"Я не обращаю внимание на других, а концентрируюсь на себе. Мой главный соперник - это я сама. Главное - показать свою программу и хорошо выступить", - заключила она.

Отметим, что финал турнира состоится 5 апреля .

Лейла Эминова
İdman.Biz
Новости по теме

В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО
5 Апреля 19:30
Гимнастика

В Баку завершился турнир по художественной гимнастике AGF TROPHY 2026 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей

Казахстан выиграл командный зачет на AGF Trophy в Баку - ОБНОВЛЕНО
4 Апреля 14:06
Гимнастика

Казахстан выиграл командный зачет на AGF Trophy в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Гимнастки выступают в программах с обручем, мячом, булавами и лентой

Барбара Домингос: "В Азербайджане отличные условия для подготовки" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Апреля 13:25
Гимнастика

Барбара Домингос: "В Азербайджане отличные условия для подготовки" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

İdman.Biz поговорил с одной из ведущих гимнасток Бразилии

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах

Сара Шукюрова: "Иностранные спортсмены говорят, таких условий нет нигде" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
3 Апреля 17:41
Гимнастика

Сара Шукюрова: "Иностранные спортсмены говорят, таких условий нет нигде" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

İdman.Biz поговорил с представителем Федерации гимнастики Азербайджана

Фарид Гаибов: "С нетерпением ждем начала европейских турниров и работаем над Евроиграми"
3 Апреля 12:07
Гимнастика

Фарид Гаибов: "С нетерпением ждем начала европейских турниров и работаем над Евроиграми"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов подвел итоги первого квартала.

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче