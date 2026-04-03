Азада Атакишиева: "Не обращаю внимание на других, мой главный соперник - я сама" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Выступать на международном турнире у себя на родине - это волнительно и очень ответственно. Но при этом я чувствую большую поддержку".

Об этом в беседе с İdman.Biz сказала 14-летняя Азада Атакишиева после своих первых выступлений на международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy, проходящем в Национальной гимнастической арене.

В первый соревновательный день спортсменка показала упражнения с обручем и мячом.

"Мне больше понравилось, как я выступила с обручем. В целом довольна выступлениями, хотя и были ошибки. Планирую исправить их в финале".

Недавно Азада Атакишиева завоевала "золото" на первенстве Азербайджана. Она отметила, что сегодня выступала с той же программой, но небольшими изменениями с точки зрения композиции и артистизма.

На этом международном турнире для спортсменки важно показать свой максимум:

"Я не обращаю внимание на других, а концентрируюсь на себе. Мой главный соперник - это я сама. Главное - показать свою программу и хорошо выступить", - заключила она.

Отметим, что финал турнира состоится 5 апреля .