28 Марта 2026
В Баку завершается чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО

28 Марта 2026 12:33
В Баку сегодня завершается чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике. 31-е по счету национальное первенство проходит на Национальной гимнастической арене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, турнир проходит с 26 по 28 марта и определяет сильнейших гимнасток страны. Соревнования включены в официальный календарь федерации на 2026 год.

Отметим, что уже в начале апреля Баку примет международный турнир AGF Trophy по художественной гимнастике, а затем в столице пройдет и этап Кубка мира. Таким образом, нынешний чемпионат Азербайджана завершает важный внутренний старт перед серией крупных международных соревнований на домашней арене.

İdman.Biz
