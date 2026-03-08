8 Марта 2026
В Баку завершился этап Кубка мира FIG по спортивной гимнастике - ФОТО

Гимнастика
Новости
8 Марта 2026 17:59
26
В Баку завершился этап Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, который проходил с 5 по 8 марта в Национальной гимнастической арене.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие гимнасты более чем из 30 стран. Азербайджан на турнире представляли Никита Симонов, Айдын Ализаде и Расул Ахмедзаде, а также Дениз Алиева и Назенин Теймурова.

Первые два дня соревнований были посвящены квалификационным выступлениям, а в заключительные дни состоялись финалы. По итогам квалификации в финальную стадию пробились Никита Симонов, Дениз Алиева и Айдын Ализаде.

В решающих выступлениях азербайджанским гимнастам не удалось попасть в тройку призеров. Никита Симонов занял четвертое место, Дениз Алиева завершила соревнования на шестой позиции, а Айдын Ализаде стал восьмым.

В течение четырех дней зрители не только наблюдали за соревнованиями, но и участвовали в различных интерактивных развлечениях. Любимые маскоты турнира Тилли и Джилли также поддерживали атмосферу праздника и подбадривали спортсменов.

Таким образом четырехдневный спортивный праздник завершился успешно.

İdman.Biz
Тэги:

