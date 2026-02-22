22 Февраля 2026
Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гимнастика
Новости
22 Февраля 2026 16:02
Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Сборная Азербайджана по гимнастике успешно выступила на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку, завоевав в общей сложности шесть медалей.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день турнира дуэт Сельджан Махсудова - Магсуд Махсудов стал победителем в смешанной синхронной программе и завоевал золотые медали.

Ранее в соревнованиях по тамблингу Михаил Малкин поднялся на высшую ступень пьедестала, а Тофик Алиев стал серебряным призером. В батутной гимнастике пары Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов и Сельджан Махсудова - Шафига Гумбатова завоевали бронзовые награды в синхронной программе. Кроме того, Сельджан Махсудова стала серебряным призером в индивидуальных соревнованиях.

Таким образом, азербайджанские гимнасты завершили домашний этап Кубка мира с шестью медалями различного достоинства.

15:56

Сборная Азербайджана по батутной гимнастике пополнила медальную копилку на этапе Кубка мира, который проходит в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, дуэт Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов занял третье место в синхронной программе. Таким образом, азербайджанские гимнасты стали обладателями бронзовых наград.

Ранее Сельджан Махсудова завоевала серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, пара Сельджан Махсудова - Шафига Гумбатова также стала бронзовым призером турнира.

14:45

Азербайджанские спортсмены Тофик Алиев и Михаил Малкин успешно выступили на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, который проходит в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях по тамблингу оба гимнаста поднялись на пьедестал. Михаил Малкин завоевал золотую медаль, а Тофик Алиев стал серебряным призером турнира.

Этап Кубка мира проходит в Национальной гимнастической арене и собрал сильнейших спортсменов из разных стран.

