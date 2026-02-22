Михаил Малкин: "Я выступил хорошо и завоевал золотую медаль"- ВИДЕО

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин поделился эмоциями после завоевания золотой медали на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку.
Как сообщает İdman.Biz, спортсмен заявил, что намерен показать высокий результат и на предстоящем чемпионате Европы.
"Это был мой первый старт в этом году. В прошлом сезоне я начал не лучшим образом, поэтому к нынешнему году подготовился очень серьезно. Были небольшие психологические трудности, сейчас работаю над этим. Сегодня смог собраться, хорошо выступил и завоевал золотую медаль. Через месяц нас ждет чемпионат Европы, и там я тоже постараюсь показать достойный результат", - отметил Малкин.
Напомним, этап Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий в Национальной гимнастической арене, завершится сегодня.
View this post on Instagram
Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
В Баку сборная завоевала золото, серебро и бронзу в батуте и тамблинге
Тофик Алиев: "Не стал рисковать, чтобы не остаться без медали"
Азербайджанский гимнаст прокомментировал серебро в Баку
Сельджан Махсудова: "Ожидала медали и от своего брата"
Азербайджанская гимнастка намерена бороться за награду на чемпионате Европы
Сельджан Махсудова стала призером Кубка мира в Баку
Гимнастка набрала 56,440 балла в индивидуальной программе
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО
Инцидент произошел в районе курорта Курмайор