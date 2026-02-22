22 Февраля 2026
Михаил Малкин: "Я выступил хорошо и завоевал золотую медаль"- ВИДЕО

22 Февраля 2026 15:26
Михаил Малкин: "Я выступил хорошо и завоевал золотую медаль"- ВИДЕО

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин поделился эмоциями после завоевания золотой медали на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен заявил, что намерен показать высокий результат и на предстоящем чемпионате Европы.

"Это был мой первый старт в этом году. В прошлом сезоне я начал не лучшим образом, поэтому к нынешнему году подготовился очень серьезно. Были небольшие психологические трудности, сейчас работаю над этим. Сегодня смог собраться, хорошо выступил и завоевал золотую медаль. Через месяц нас ждет чемпионат Европы, и там я тоже постараюсь показать достойный результат", - отметил Малкин.

Напомним, этап Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий в Национальной гимнастической арене, завершится сегодня.

İdman.Biz
