22 Февраля 2026
RU

Сельджан Махсудова: "Ожидала медали и от своего брата"

22 Февраля 2026 14:13
Азербайджанская спортсменка Сельджан Махсудова поделилась эмоциями после завоевания медали на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, 22-летняя гимнастка отметила, что этот успех станет для нее дополнительным стимулом. "Я показала результат лучше, чем вчера, и обновила личный рекорд. Эта медаль положительно повлияет на будущие соревнования, придаст мне дополнительный стимул и повысит мотивацию. Я также приму участие в Кубке мира в Нидерландах и постараюсь выступить еще лучше", - заявила Махсудова.

Спортсменка призналась, что ожидала медали и от своего брата Махсуда Махсудова, который занял пятое место. "Мы все знаем, что он сильный спортсмен. На тренировках он выглядел хорошо, но на соревнованиях не получилось. Ему всего 19 лет, и в будущем он добьется хороших результатов. Сегодня его выступления продолжатся", - подчеркнула она.

Махсудова также выразила уверенность, что сможет завоевать медаль на чемпионате Европы в этом году. "Ранее на чемпионатах Европы я занимала шестое, пятое и четвертое места. В этот раз верю, что смогу стать призером", - добавила гимнастка.

İdman.Biz
