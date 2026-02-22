22 Февраля 2026
RU

Тофик Алиев: "Не стал рисковать, чтобы не остаться без медали"

Гимнастика
Новости
22 Февраля 2026 15:35
21
Азербайджанский гимнаст Тофик Алиев рассказал о своем выступлении на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку, где завоевал серебряную медаль.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен признался, что в финале сознательно не стал идти на риск. "Думаю, в последней попытке мышцы уже были уставшими. Поэтому я не стал рисковать. Не хотел остаться без медали перед родными болельщиками. Такая вероятность существовала. Именно поэтому я не усложнял программу. Сделал то, что мог, и стал серебряным призером. Мог завоевать и золото, но, по решению судей, при переходном элементе я согнул ноги. За это сняли 0,6 балла, и я занял второе место", - отметил Алиев.

Гимнаст также высказался о победителе турнира Михаиле Малкине. "Возможно, у него в спорте столько же опыта, сколько мне лет. Впервые мы вместе поднялись на пьедестал. Мы давно этого хотели, и сегодня это произошло. Впереди нас ждет чемпионат Европы, где мы хотим успешно выступить как в командном зачете, так и в индивидуальных соревнованиях", - подчеркнул спортсмен.

İdman.Biz
