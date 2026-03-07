Азербайджанские гимнасты завершили выступление на Кубке мира в Баку - ФОТО/ВИДЕО

Два азербайджанских гимнаста — Никита Симонов и Дениз Ализаде — завершили выступление на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Симонов занял четвертое место в упражнениях на кольцах, а Ализаде стала шестой в опорном прыжке.

Как сообщает İdman.Biz, оба спортсмена успешно преодолели квалификационный барьер и получили право выступить в финальной стадии соревнований.

Отметим, что в финале опорного прыжка также выступит еще один представитель Азербайджана — Айдын Ализаде, который квалифицировался в решающий раунд с седьмым результатом.

Напомним, что в Кубке мира в Баку участвуют гимнасты из более чем 30 стран. Турнир, проходящий в Национальной гимнастической арене, завершится 8 марта. Соревнования являются частью системы отбора на крупные международные старты и позволяют спортсменам набрать рейтинговые очки.