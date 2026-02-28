Тофик Алиев может быть выбран лучшим гимнастом Европы 2025 года - ВИДЕО

Двукратный чемпион мира по тамблингу из Азербайджана Тофик Алиев имеет высокие шансы быть признанным лучшим гимнастом Европы 2025 года. Европейская федерация гимнастики (UEG) проводит открытое голосование, по итогам которого определится победитель в номинации "Гимнаст года среди мужчин".

Как сообщает İdman.Biz, наряду с азербайджанским спортсменом за престижный титул борются батутист Габриэль Албукерке (Португалия), а также представители спортивной гимнастики: Гамлет Манукян (Армения), Ноэ Зайфат (Швейцария) и Люк Уайтхаус (Великобритания). На данный момент Тофик Алиев является безоговорочным лидером голосования, заручившись поддержкой 59% респондентов. Прием голосов продлится до 3 марта, 00:00 по центрально-европейскому времени.

Отметим, что высокий рейтинг Алиева обусловлен его историческим достижением на Всемирных играх прошлого года. Несмотря на то что спортсмен завоевал серебряную медаль, исполненный им элемент — тройное сальто — стал первым в истории вида спорта. Этот уникальный трюк привлек внимание мировой общественности и мгновенно стал вирусным в социальных сетях, обеспечив гимнасту широкую международную известность.