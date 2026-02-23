Адиль Гусейнзаде: "Люблю их одинаково — главное, что они поднимают флаг Азербайджана" - КОММЕНЕТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

На завершившемся в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу азербайджанские спортсмены вновь подтвердили свой класс: трехкратный чемпион мира Михаил Малкин завоевал "золото", а двукратный чемпион мира Тофиг Алиев удостоился серебряной награды. Оба титулованных атлета — воспитанники главного тренера национальной команды по тамблингу Адиля Гусейнзаде.

На вопрос İdman.Biz о том, кто из "звездных" учеников ему дороже, наставник ответил:

"Они оба очень ценны для меня, и я люблю их абсолютно одинаково. Если бы они поменялись местами — Тофиг стал первым, а Миша вторым — я радовался бы точно так же. Главное, что они оба поднимают флаг Азербайджана и сражаются на мировых аренах за честь нашей страны. И Миша, и Тофиг — волевые спортсмены, которые полностью выкладываются на тренировках и являются настоящими патриотами".