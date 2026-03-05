В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день турнира, который проходит на Национальной гимнастической арене, спортсмены определяют сильнейших в квалификационных соревнованиях.

Гимнасты выступают в программах вольных упражнений, параллельных брусьев, колец, опорного прыжка и разновысоких брусьев.

Азербайджан на турнире представляют Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде, Никита Симонов, Дениз Алиева, Назенин Теймурова и Хадиджа Аббасзаде.

Соревнования, в которых участвуют спортсмены более чем из 30 стран, завершатся 8 марта.