Айдын Ализаде завоевал путевку в финал Кубка мира в Баку - ФОТО

Гимнастика
Новости
6 Марта 2026 17:40
20
Айдын Ализаде завоевал путевку в финал Кубка мира в Баку

Гимнаст Айдын Ализаде квалифицировался в финал этапа Кубка мира, который проходит в Баку. 18-летний спортсмен занял седьмое место в опорном прыжке на квалификационном этапе.

Как сообщает İdman.Biz, Ализаде получил 13,733 балла в опорном прыжке, что позволило ему попасть в финальную стадию турнира.

Отметим, что ранее путевки в финал завоевали еще два отечественных гимнаста: Никита Симонов в упражнениях на кольцах и Дениз Ализаде в опорном прыжке.

Напомним, что соревнования проходят в Национальной гимнастической арене. Первый финальный день соревнований состоится завтра.

İdman.Biz
