При поддержке УЕФА пройдет "Кубок по футзалу среди девушек"

19-20 апреля в Гахе пройдет проект «Кубок по футзалу среди девушек», организованный АФФА среди школьниц до 14 лет.

Как сообщает İdman.biz, в первый день турнира, который пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Гаха, пройдут групповые игры с участием восьми школ, а на следующий день состоятся матчи плей-офф.

Командам-участницам будет предоставлена ​​спортивная форма, мячи и куртки. В последний день турнира победители будут награждены дипломами, медалями и призами в различных номинациях.

Отметим, что «Кубок по футзалу среди девушек», который будет организован при поддержке УЕФА, планируется провести в четырех регионах. Основная цель проекта - грамотная пропаганда здорового образа жизни среди учащихся старших классов, повышение интереса к футболу, обеспечение массовости участия, а также подготовка футболисток к выступлениям в женской лиге АФФА U-15 и в национальных сборных в будущем.

İdman.biz