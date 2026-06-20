Евгений Куксевич об отборе ЧМ-2028: "Нам предстоит борьба с серьезными соперниками"

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Евгений Куксевич прокомментировал итоги жеребьевки основного раунда чемпионата мира-2028.

Как сообщает İdman.Biz, команда Азербайджана попала в 12-ю группу, где сыграет с Чехией и Латвией.

По словам Куксевича, сборной достались сильные и конкурентоспособные соперники.

"Мы попали в одну группу с хорошими командами. Чехия традиционно всегда находится на хорошем уровне и постоянно борется за высокие места и участие в крупных турнирах. Сборная Латвии тоже прогрессирует в последние годы. Они играли в финальной стадии чемпионата Европы и даже обыгрывали одного из серьезных соперников", - заявил специалист.

При этом наставник считает, что у Азербайджана есть шансы добиться результата.

"У нас тоже хорошая команда. Нужно лишь правильно подготовиться и с большим желанием подойти к матчам с этими соперниками. Чтобы выйти в плей-офф, необходимо проявить смелость и характер", - подчеркнул Куксевич.

Отметим, что матчи основного раунда пройдут по системе дома и в гостях, а борьбу продолжат команды, которые займут первые два места в группе.