20 Июня 2026
RU

Евгений Куксевич об отборе ЧМ-2028: "Нам предстоит борьба с серьезными соперниками"

Футзал
Новости
20 Июня 2026 15:28
8
Евгений Куксевич об отборе ЧМ-2028: "Нам предстоит борьба с серьезными соперниками"

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Евгений Куксевич прокомментировал итоги жеребьевки основного раунда чемпионата мира-2028.

Как сообщает İdman.Biz, команда Азербайджана попала в 12-ю группу, где сыграет с Чехией и Латвией.

По словам Куксевича, сборной достались сильные и конкурентоспособные соперники.

"Мы попали в одну группу с хорошими командами. Чехия традиционно всегда находится на хорошем уровне и постоянно борется за высокие места и участие в крупных турнирах. Сборная Латвии тоже прогрессирует в последние годы. Они играли в финальной стадии чемпионата Европы и даже обыгрывали одного из серьезных соперников", - заявил специалист.

При этом наставник считает, что у Азербайджана есть шансы добиться результата.

"У нас тоже хорошая команда. Нужно лишь правильно подготовиться и с большим желанием подойти к матчам с этими соперниками. Чтобы выйти в плей-офф, необходимо проявить смелость и характер", - подчеркнул Куксевич.

Отметим, что матчи основного раунда пройдут по системе дома и в гостях, а борьбу продолжат команды, которые займут первые два места в группе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эмин Курдов: "С каждым соперником можно набирать очки"
19 Июня 18:23
Футзал

Эмин Курдов: "С каждым соперником можно набирать очки"

Капитан сборной Азербайджана по футзалу оценил шансы команды в отборе чемпионата мира
Эмин Курдов: "Когда пойму, что не тяну, сам завершу карьеру"
3 Июня 13:12
Футзал

Эмин Курдов: "Когда пойму, что не тяну, сам завершу карьеру"

42-летний капитан "Араз-Нахчывана" пока не собирается уходить из футзала

Капитан "Араз-Нахчывана": "Настолько напряженного сезона я не припоминаю"
3 Июня 12:36
Футзал

Капитан "Араз-Нахчывана": "Настолько напряженного сезона я не припоминаю"

Эмин Курдов признался, команда столкнулась с серьезной конкуренцией за чемпионство

"Араз-Нахчыван" расстался еще с тремя игроками
3 Июня 05:30
Футзал

"Араз-Нахчыван" расстался еще с тремя игроками

Таким образом, стан чемпиона страны покинули уже пять футзалистов

"Араз-Нахчыван" вновь стартует с основного раунда Лиги чемпионов по футзалу
2 Июня 17:59
Футзал

"Араз-Нахчыван" вновь стартует с основного раунда Лиги чемпионов по футзалу

УЕФА сохранил формат турнира на сезон-2026/2027

Фуад Рзаев: "Если останусь, проведу изменения в составе"
2 Июня 15:16
Футзал

Фуад Рзаев: "Если останусь, проведу изменения в составе"

Главный тренер футзального "Нефтчи" подвел итоги сезона и рассказал о планах на будущее

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы
17 Июня 17:18
ЧМ-2026

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы

Медштаб сборной Испании обеспокоен состоянием 18-летнего форварда перед матчами ЧМ-2026
"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"
17 Июня 19:31
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Каталонцы следят за ситуацией вокруг Собослаи

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира