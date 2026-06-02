2 Июня 2026 17:59
"Араз-Нахчыван" вновь стартует с основного раунда Лиги чемпионов по футзалу

УЕФА утвердил регламент Лиги чемпионов по футзалу на сезон-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, турнир пройдет по той же схеме, что и в прошлом сезоне.

Матчи предварительного и основного раундов вновь состоятся в формате мини-турниров. Игры каждой группы примет один из клубов-участников.

Жеребьевка предварительного и основного раундов состоится 8 июля. Матчи предварительного этапа пройдут с 25 по 30 августа, а основного - с 27 октября по 1 ноября.

Азербайджан в турнире вновь представит "Араз-Нахчыван". Ожидается, что чемпион страны начнет выступление сразу с основного раунда.

В основном раунде команды будут распределены по двум путям. В пути А сыграют клубы с более высоким рейтингом, а в пути В - команды, занимающие более низкие позиции в рейтинге УЕФА, а также победители предварительного этапа.

Жеребьевка 1/8 и 1/4 финала пройдет 4 ноября. Матчи 1/8 финала запланированы на 23 ноября и 4 декабря, четвертьфиналы состоятся 8 и 19 февраля 2027 года.

Финальная стадия турнира пройдет в мае 2027 года.

Напомним, что в прошлом сезоне УЕФА отказался от элитного раунда, заменив его стадией 1/8 финала с матчами дома и на выезде.

