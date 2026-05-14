14 Мая 2026
RU

Baku Fire завоевал бронзовые медали Высшей лиги по футзалу

Футзал
Новости
14 Мая 2026 19:08
30
Baku Fire завоевал бронзовые медали Высшей лиги по футзалу

Определился обладатель бронзовых наград Высшей лиги Азербайджана по футзалу. В матче XX тура команда Baku Fire со счетом 8:5 обыграла коллектив "Шуша" и гарантировала себе третье место по итогам сезона.

В другом несостоявшемся матче тура сборная U-19 записала на свой счет технические 3 очка, не выходя на площадку, сообщает İdman.Biz.

Нынешний сезон Высшей лиги завершится 18 мая. Чемпион определится в финальном очном противостоянии, в котором лидер турнирной таблицы "Нефтчи" (52 очка) померится силами со своим ближайшим преследователем — клубом "Араз-Нахчыван" (49 очков).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир
11:59
Футзал

АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир - ФОТО

Команда факультета строительства и экономики выиграла соревнование среди студентов
Состоялась жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" по футзалу
8 Мая 21:11
Футзал

Состоялась жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" по футзалу

В соревновании в Нахчыване примут участие 20 команд государственных структур
"Нефтчи" сохраняет лидерство в Высшей лиге Азербайджана по футзалу
7 Мая 23:44
Футзал

"Нефтчи" сохраняет лидерство в Высшей лиге Азербайджана по футзалу

"Араз-Нахчыван" с 49 очками занимает вторую строчку
В Баку завершился футзальный турнир UEFA HatTrick
7 Мая 16:45
Футзал

В Баку завершился футзальный турнир UEFA HatTrick - ФОТО

Команда факультета машиностроения и металлургии выиграла соревнование, посвященное 103-летию Гейдара Алиева

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" обыграл "Шушу", оформив самую крупную победу в сезоне
30 Апреля 21:12
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" обыграл "Шушу", оформив самую крупную победу в сезоне

"Араз-Нахчыван" набрала 3 очка, даже не выходя на площадку
В Первой лиге Азербайджана по футзалу определили даты решающих матчей
27 Апреля 16:40
Футзал

В Первой лиге Азербайджана по футзалу определили даты решающих матчей

Сезон официально завершится 7 мая в комплексе "Олимпик Стар"

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
12 Мая 00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро