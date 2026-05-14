Baku Fire завоевал бронзовые медали Высшей лиги по футзалу

Определился обладатель бронзовых наград Высшей лиги Азербайджана по футзалу. В матче XX тура команда Baku Fire со счетом 8:5 обыграла коллектив "Шуша" и гарантировала себе третье место по итогам сезона.

В другом несостоявшемся матче тура сборная U-19 записала на свой счет технические 3 очка, не выходя на площадку, сообщает İdman.Biz.

Нынешний сезон Высшей лиги завершится 18 мая. Чемпион определится в финальном очном противостоянии, в котором лидер турнирной таблицы "Нефтчи" (52 очка) померится силами со своим ближайшим преследователем — клубом "Араз-Нахчыван" (49 очков).