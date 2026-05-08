Состоялась жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" по футзалу

В Нахчыване состоялась жеребьевка футзального турнира "Кубок Гейдара Алиева", посвященного 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, турнир организован совместно Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, Федерацией футзала Азербайджана и Нахчыванской футбольной федерацией.

В соревновании примут участие 20 команд, представляющих государственные структуры. В ходе жеребьевки участники были распределены на четыре группы по пять команд.

На церемонии представители организаторов подчеркнули важность сохранения памяти о Гейдаре Алиеве, отметив, что спортивная общественность ежегодно проводит различные мероприятия, посвященные дням рождения и памяти общенационального лидера. Также было отмечено, что нынешний турнир вызвал большой интерес и имеет важное значение с точки зрения популяризации здорового образа жизни, массовости спорта и укрепления межведомственного сотрудничества.

Участникам подробно рассказали о регламенте турнира и ответили на интересующие вопросы.

Турнир стартует 16 мая и продлится до 27 мая. Все матчи пройдут в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева. Команды, занявшие призовые места, будут награждены дипломами, медалями и подарками, а победитель получит главный трофей - "Кубок Гейдара Алиева".