Высшая лига по футзалу: "Араз-Нахчыван" обыграл "Шушу", "Ясамал" уступил "Нефтчи"

23 Апреля 2026 22:42
39
В Высшей лиге по футзалу состоялись матчи 17-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, действующий чемпион "Араз-Нахчыван" разгромил "Шушу", забив семь безответных мячей еще в первом тайме. Ослабленный потерей Рустама Багирова и Владислава Воробьева соперник не смог сдержать атаку "красно-белых". Итоговый счет встречи — 18:1.

В другом матче "Нефтчи" обыграл "Ясамал". Лидер чемпионата, несмотря на отсутствие из-за дисквалификации Нихада Исмаилова и Эмиля Гасанзаде, одержал уверенную победу. Хотя сопернику удалось сравнять счет в начале игры, "черно-белые" быстро вернули преимущество и завершили тур крупной победой.

Матч между "Баку Файр" и "Лянкяраном" не состоялся в связи с прекращением выступлений в чемпионате команды с юга страны. Таким образом, столичному клубу присудили техническую победу — 3:0.

