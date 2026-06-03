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Капитан "Араз-Нахчывана": "Настолько напряженного сезона я не припоминаю"

Футзал
Новости
3 Июня 2026 12:36
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Капитан "Араз-Нахчывана": "Настолько напряженного сезона я не припоминаю"

Капитан и вратарь "Араз-Нахчывана" Эмин Курдов считает завершившийся сезон самым сложным чемпионским сезоном в истории клуба.

По словам опытного голкипера, команда столкнулась с серьезной конкуренцией в борьбе за золотые медали и до последнего тура не могла чувствовать себя спокойно.

"Для "Араз-Нахчывана" настолько тяжелого, стрессового и напряженного сезона я не припоминаю. В прошлом сезоне серьезную конкуренцию оказывал "Баку Файр", но последнее чемпионство далось еще сложнее. Нельзя недооценивать и вклад "Нефтчи". Они собрали сильный состав и создали серьезную конкуренцию", - цитирует Курдова azfutzal.az.

По словам капитана, в начале сезона команда потеряла важные очки в чемпионате, поскольку значительная часть внимания была сосредоточена на Лиге чемпионов УЕФА.

"Главный тренер постоянно подчеркивал, что главным приоритетом являются результаты в Лиге чемпионов. Там невозможно исправить потерянное, тогда как чемпионат - длинный марафон", - отметил голкипер.

Курдов подчеркнул, что ключевым моментом сезона стала победа над "Нефтчи" со счетом 6:2 в заключительном туре, которая принесла команде очередной чемпионский титул.

İdman.Biz
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