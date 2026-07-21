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Объявлен календарь матчей сборной Азербайджана по футзалу

Футзал
Новости
21 Июля 2026 18:24
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Объявлен календарь матчей сборной Азербайджана по футзалу

Стало известно расписание матчей сборной Азербайджана по футзалу в 12-й группе основного квалификационного раунда чемпионата мира 2028 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, первый матч национальная команда проведет 16 октября на выезде против Чехии.

Ответная встреча с чешской сборной состоится 5 ноября в Азербайджане.

Три дня спустя, 8 ноября, команда примет Латвию.

Заключительный матч группы сборная Азербайджана проведет 27 февраля 2027 года на выезде против Латвии.

İdman.Biz
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