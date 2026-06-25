Определились финалисты футзального турнира за "Кубок Гейдара Алиева" - ФОТО

В Нахчыване определились финалисты футзального турнира за "Кубок Гейдара Алиева" среди команд государственных структур.

Как сообщает İdman.Biz, полуфинальные матчи прошли в Нахчыванском олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева.

В первой встрече команда Министерства по чрезвычайным ситуациям обыграла коллектив Нахчыванского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО "Азеришыг" со счетом 3:0 и вышла в финал.

Во втором полуфинале встретились команды Министерства юстиции и Управления Центрального банка по Нахчыванской Автономной Республике. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

В серии пенальти точнее оказались представители Министерства юстиции - 5:4. Эта победа позволила команде выйти в финал турнира.

Финальный матч и игра за третье место пройдут 27 июня.