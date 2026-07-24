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Команда Азербайджанской спортивной академии по футзалу вышла в финал Европейских университетских игр - ФОТО

Футзал
Новости
24 Июля 2026 12:53
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Команда Азербайджанской спортивной академии по футзалу вышла в финал Европейских университетских игр - ФОТО

Команда Азербайджанской спортивной академии по футзалу вышла в финал Европейских университетских игр, которые проходят в итальянском Салерно.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявили в Министерстве науки и образования. В полуфинале азербайджанская команда встретилась с представителем Испании. Основное время завершилось со счетом 3:3, после чего футболисты Азербайджанской спортивной академии одержали победу в серии пенальти и завоевали путевку в финал.

В соревнованиях, организованных Европейской ассоциацией университетского спорта (EUSA), Азербайджан также представлен в настольном теннисе.

Участие команды Азербайджанской спортивной академии обеспечено при организационной поддержке Общественного объединения "Азербайджанская федерация студенческого футбола", АФФА, Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов и академии.

İdman.Biz
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