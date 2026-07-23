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Футзальная команда Азербайджана вышла в полуфинал Европейских университетских игр - ФОТО

Футзал
Новости
23 Июля 2026 16:57
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Футзальная команда Азербайджана вышла в полуфинал Европейских университетских игр - ФОТО

Футзальная команда Азербайджанской спортивной академии (ASA) вышла в полуфинал Европейских университетских игр, которые проходят в итальянском Салерно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство науки и образования Азербайджана, в четвертьфинале команда победила представителей Португалии со счетом 3:1 и завоевала путевку в следующий раунд.

Участие Азербайджанской спортивной академии в турнире организовано Общественным объединением "Федерация студенческого футбола Азербайджана" при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана и Азербайджанской спортивной академии.

İdman.Biz
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