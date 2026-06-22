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Азербайджан 11 раз встречался с соперниками по отбору на ЧМ-2026 по футзалу

Футзал
Новости
22 Июня 2026 14:11
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Азербайджан 11 раз встречался с соперниками по отбору на ЧМ-2026 по футзалу

Стали известны результаты предыдущих матчей сборной Азербайджана по футзалу против соперников по основному раунду чемпионата мира-2026 - Чехии и Латвии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, национальная команда провела против сборной Чехии восемь матчей, шесть из которых были официальными.

Первый поединок между командами состоялся 31 год назад. Тогда сборная Азербайджана, только начинавшая выступления на континентальной арене, уступила со счетом 2:10. Всего в официальных матчах с Чехией азербайджанская команда одержала две победы и потерпела четыре поражения. Последние встречи с этим соперником прошли в формате товарищеских матчей: два года назад в Злине победу в обеих играх отпраздновали хозяева.

Со второй командой группы - Латвией - сборная Азербайджана встречалась трижды: один раз в официальном матче и дважды в товарищеских. Единственная официальная игра состоялась 28 лет назад и завершилась редкой для футзала нулевой ничьей - 0:0.

Товарищеские матчи с латвийцами прошли в 2019 году в Лиепае. В первой встрече победу со счетом 3:1 одержала сборная Азербайджана, а во второй была зафиксирована ничья - 2:2.

Отметим, что матчи основного раунда чемпионата мира пройдут по системе "дома - в гостях". Победители 12 групп и четыре лучшие сборные, занявшие вторые места, напрямую выйдут в элитный раунд. Еще восемь команд, ставших вторыми в своих группах, сыграют в плей-офф за оставшиеся четыре путевки.

İdman.Biz
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