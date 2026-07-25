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АСА завоевала "серебро" Европейских университетских игр по футзалу - ФОТО

Футзал
Новости
25 Июля 2026 15:40
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АСА завоевала "серебро" Европейских университетских игр по футзалу - ФОТО

Команда Азербайджанской академии спорта заняла второе место в соревнованиях по футзалу на Европейских университетских играх в итальянском Салерно.

Как сообщает İdman.Biz, турнир был организован Европейской ассоциацией университетского спорта (EUSA). Азербайджан также был представлен в соревнованиях по настольному теннису.

В футзальном турнире страну представлял победитель Азербайджанской студенческой лиги сезона-2025/2026 - команда Азербайджанской академии спорта.

По ходу соревнований азербайджанский коллектив обыграл команды из Испании, Норвегии и Португалии, вышел в финал и завоевал "серебро".

Игрок команды Адалят Алекперов по итогам турнира вошел в символическую пятерку лучших футзалистов.

В прошлом году команда Азербайджанской академии спорта стала чемпионом Европы на соревнованиях под эгидой EUSA. В нынешнем сезоне коллектив второй раз подряд добрался до финала.

Участие команды в Европейских университетских играх было обеспечено при организации Общественного объединения "Азербайджанская федерация студенческого футбола" и поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана и Азербайджанской академии спорта.

İdman.Biz
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