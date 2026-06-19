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Эмин Курдов: "С каждым соперником можно набирать очки"

Футзал
Новости
19 Июня 2026 18:23
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Эмин Курдов: "С каждым соперником можно набирать очки"

Капитан сборной Азербайджана по футзалу Эмин Курдов рассчитывает на выход команды в плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2028 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана.

"Два года назад мы встречались со сборной Чехии в товарищеских матчах. Тогда проиграли, но официальные игры - совсем другая история. Те встречи показали, что дома мы способны на равных бороться с фаворитом группы. Возможно, сможем сделать это и на выезде. У них тоже идет смена поколений, в команду привлекаются молодые игроки. Все будет зависеть от подготовки и состояния футзалистов к моменту матчей", - сказал голкипер.

Курдов отметил, что азербайджанской команде досталась вполне проходимая группа.

"С Латвией в последние годы мы пересекались на клубном уровне. Конечно, Чехия значительно сильнее. Но группа нормальная. С каждым соперником можно играть и набирать очки. Постараемся выполнить задачу-минимум и выйти в плей-офф", - подчеркнул он.

Капитан также обратил внимание на важность контрольных матчей перед стартом квалификации.

"Необходимо провести качественную подготовку и проверить свои силы в товарищеских играх. Последний раз мы играли со сборной Казахстана в апреле. До официальных матчей нужно провести как минимум еще две встречи. Результат будет зависеть от того, насколько хорошо мы подготовимся. Я верю в своих партнеров по команде. У нас боевой коллектив", - заявил Курдов.

Напомним, что сборная Азербайджана под руководством Евгения Куксевича сыграет в 12-й отборочной группе со сборными Чехии и Латвии.

İdman.Biz
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