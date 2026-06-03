3 Июня 2026
RU

Эмин Курдов: "Когда пойму, что не тяну, сам завершу карьеру"

Футзал
Новости
3 Июня 2026 13:12
16
Эмин Курдов: "Когда пойму, что не тяну, сам завершу карьеру"

Капитан "Араз-Нахчывана" Эмин Курдов заявил, что пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

42-летний голкипер признался, что по-прежнему чувствует в себе силы выступать на высоком уровне и не испытывает проблем, которые могли бы заставить его уйти из спорта.

"Уйти легко. Но сегодня мои физические возможности и опыт, накопленный за долгие годы, позволяют мне продолжать играть. У меня нет причин завершать карьеру. Когда пойму, что уже не справляюсь или нахожусь не в той форме, сам сообщу о своем решении руководству клуба и главному тренеру сборной", - приводит слова Курдова azfutzal.az.

Вратарь отметил, что считает главным критерием не возраст, а уровень игры на площадке.

"Нужно смотреть не на возраст, а на то, что ты показываешь на площадке", - подчеркнул капитан.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Араз-Нахчыван" завоевал золотые медали чемпионата Азербайджана по футзалу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Капитан "Араз-Нахчывана": "Настолько напряженного сезона я не припоминаю"
12:36
Футзал

Капитан "Араз-Нахчывана": "Настолько напряженного сезона я не припоминаю"

Эмин Курдов признался, команда столкнулась с серьезной конкуренцией за чемпионство

"Араз-Нахчыван" расстался еще с тремя игроками
05:30
Футзал

"Араз-Нахчыван" расстался еще с тремя игроками

Таким образом, стан чемпиона страны покинули уже пять футзалистов

"Араз-Нахчыван" вновь стартует с основного раунда Лиги чемпионов по футзалу
2 Июня 17:59
Футзал

"Араз-Нахчыван" вновь стартует с основного раунда Лиги чемпионов по футзалу

УЕФА сохранил формат турнира на сезон-2026/2027

Фуад Рзаев: "Если останусь, проведу изменения в составе"
2 Июня 15:16
Футзал

Фуад Рзаев: "Если останусь, проведу изменения в составе"

Главный тренер футзального "Нефтчи" подвел итоги сезона и рассказал о планах на будущее

"Нефтчи" - обладатель Кубка Азербайджана по футзалу - ОБНОВЛЕНО
21 Мая 18:26
Футзал

"Нефтчи" - обладатель Кубка Азербайджана по футзалу - ОБНОВЛЕНО

"Араз-Нахчыван" и "Нефтчи" вновь встретились в решающем матче

"Араз-Нахчыван" - чемпион Высшей лиги Азербайджана по футзалу
18 Мая 22:16
Футзал

"Араз-Нахчыван" - чемпион Высшей лиги Азербайджана по футзалу

В заключительном матче сезона нахчыванцы одолели "Нефтчи"

Самое читаемое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве

Евро по мини-футболу: Азербайджан, обыграв Казахстан, вышел в четвертьфинал
2 Июня 01:03
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: Азербайджан, обыграв Казахстан, вышел в четвертьфинал - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Национальная сборная продолжает борьбу за медали чемпионата Европы по мини-футболу