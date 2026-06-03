Эмин Курдов: "Когда пойму, что не тяну, сам завершу карьеру"

Капитан "Араз-Нахчывана" Эмин Курдов заявил, что пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

42-летний голкипер признался, что по-прежнему чувствует в себе силы выступать на высоком уровне и не испытывает проблем, которые могли бы заставить его уйти из спорта.

"Уйти легко. Но сегодня мои физические возможности и опыт, накопленный за долгие годы, позволяют мне продолжать играть. У меня нет причин завершать карьеру. Когда пойму, что уже не справляюсь или нахожусь не в той форме, сам сообщу о своем решении руководству клуба и главному тренеру сборной", - приводит слова Курдова azfutzal.az.

Вратарь отметил, что считает главным критерием не возраст, а уровень игры на площадке.

"Нужно смотреть не на возраст, а на то, что ты показываешь на площадке", - подчеркнул капитан.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Араз-Нахчыван" завоевал золотые медали чемпионата Азербайджана по футзалу.