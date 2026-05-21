21 Мая 2026
RU

Сезон в футзале завершится финалом Кубка Азербайджана

Футзал
Новости
21 Мая 2026 14:41
18
Сезон в футзале завершится финалом Кубка Азербайджана

Сегодня состоится последний матч сезона в футзале Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в финале Кубка Азербайджана действующий обладатель трофея "Араз-Нахчыван" сыграет против "Нефтчи".

Решающая встреча пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 16:00.

Матч обслужат арбитры Хикмет Гафарлы, Рамиль Намазов и Хидаят Фейзуллаев. Резервным судьей назначен Имран Магеррамов, инспектором встречи будет Афган Гамзаев.

Отметим, что 18 мая команды уже встречались в решающем матче Высшей лиги. Тогда "Араз-Нахчыван" победил "Нефтчи" со счетом 5:2 и в 20-й раз стал чемпионом Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Араз-Нахчыван" - чемпион Высшей лиги Азербайджана по футзалу
18 Мая 22:16
Футзал

"Араз-Нахчыван" - чемпион Высшей лиги Азербайджана по футзалу

В заключительном матче сезона нахчыванцы одолели "Нефтчи"
Фуад Рзаев: "Сделаем все, чтобы войти в историю"
18 Мая 17:38
Футзал

Фуад Рзаев: "Сделаем все, чтобы войти в историю"

Главный тренер "Нефтчи" ИК высказался перед чемпионским матчем против "Араз-Нахчывана"

В Нахчыване стартовал футзальный "Кубок Гейдара Алиева"
16 Мая 17:10
Футзал

В Нахчыване стартовал футзальный "Кубок Гейдара Алиева" - ФОТО

В турнире участвуют 20 команд государственных учреждений

Baku Fire завоевал бронзовые медали Высшей лиги по футзалу
14 Мая 19:08
Футзал

Baku Fire завоевал бронзовые медали Высшей лиги по футзалу

Нынешний сезон Высшей лиги завершится 18 мая
АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир
14 Мая 11:59
Футзал

АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир - ФОТО

Команда факультета строительства и экономики выиграла соревнование среди студентов
Состоялась жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" по футзалу
8 Мая 21:11
Футзал

Состоялась жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" по футзалу

В соревновании в Нахчыване примут участие 20 команд государственных структур

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену