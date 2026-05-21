Сезон в футзале завершится финалом Кубка Азербайджана

Сегодня состоится последний матч сезона в футзале Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в финале Кубка Азербайджана действующий обладатель трофея "Араз-Нахчыван" сыграет против "Нефтчи".

Решающая встреча пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 16:00.

Матч обслужат арбитры Хикмет Гафарлы, Рамиль Намазов и Хидаят Фейзуллаев. Резервным судьей назначен Имран Магеррамов, инспектором встречи будет Афган Гамзаев.

Отметим, что 18 мая команды уже встречались в решающем матче Высшей лиги. Тогда "Араз-Нахчыван" победил "Нефтчи" со счетом 5:2 и в 20-й раз стал чемпионом Азербайджана.