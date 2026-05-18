18 Мая 2026
18 Мая 2026 17:38
Фуад Рзаев: "Сделаем все, чтобы войти в историю"

Главный тренер спортивного клуба "Нефтчи" Фуад Рзаев заявил, что команда постарается спустя 19 лет стать чемпионом Азербайджана по футзалу и войти в историю.

"Нефтчи" сделает все возможное, чтобы спустя 19 лет стать чемпионом Азербайджана и войти в историю. Слава богу, у нас нет травмированных или дисквалифицированных игроков. На матч выйдем в полном составе из 14 человек. Многие могут по-разному оценивать шансы, но мы играем против 19-кратного чемпиона Азербайджана. В составе соперника есть футзалисты с опытом Лиги чемпионов УЕФА, они каждый год выступают на групповом этапе турнира. Наша команда была собрана только в этом году, а наши легионеры, кроме Бразилии, нигде не играли. С точки зрения опыта футболисты соперника чувствуют себя в таких матчах гораздо свободнее", - заявил Рзаев в комментариях report.az

Тренер также высказался о психологическом состоянии команды и сложностях перед решающей встречей.

"Команда хорошо подготовилась к игре. Самое главное - сохранять спокойствие психологически. Думаю, наши игроки пока не полностью готовы к этому, но ради чемпионства и возможности войти в историю спустя 19 лет они сделают все возможное. Нас беспокоит и то, что мы раньше ни разу не тренировались и не играли на этой площадке. А "Араз-Нахчыван" ранее играл там против "Бенфики", игроки сборной тренировались на этой арене. Поэтому нам будет сложно. Играть против такого соперника, у которого более сильный и дорогой состав, одновременно почетно и тяжело. Надеюсь, в конце мы отпразднуем чемпионство", - отметил он.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван" пройдет сегодня в 19:00 в Бакинском дворце спорта.

