В Нахчыване стартовал футзальный "Кубок Гейдара Алиева" - ФОТО

В Нахчыване стартовал футзальный турнир "Кубок Гейдара Алиева", посвященный 103-летию со дня рождения общенационального лидера.

Как сообщает İdman.Biz, церемония открытия прошла в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева. Во время мероприятия прозвучал Государственный гимн, также была почтена память Общенационального лидера и шехидов.

В первом матче турнира команда ЗАО "Нахчыванское телевидение и радио" обыграла коллектив Министерства экологии и природных ресурсов со счетом 5:2.

Отметим, что в соревновании принимают участие 20 команд. Турнир завершится 27 мая, а победителю вручат "Кубок Гейдара Алиева".