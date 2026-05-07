7 Мая 2026
RU

В Баку завершился футзальный турнир UEFA HatTrick - ФОТО

Футзал
Новости
7 Мая 2026 16:45
18
В Баку завершился футзальный турнир UEFA HatTrick

В Баку завершился футзальный турнир, который прошел в рамках программы UEFA HatTrick и был посвящен 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), соревнование АФФА провела совместно с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ). Решающие матчи состоялись на футзальной площадке спортивного зала вуза.

В игре за третье место команда факультета транспорта и логистики обыграла команду факультета ИТТ со счетом 2:0 и завоевала бронзовые медали. В финале встретились команды экономического факультета и факультета машиностроения и металлургии. Победу в дополнительное время со счетом 2:0 одержал факультет машиностроения и металлургии, который и стал победителем турнира.

После финального матча победившую команду наградили кубком от АФФА, а призеры получили медали. Отдельные игроки также получили специальные призы в различных номинациях.

В церемонии награждения приняли участие ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов, начальник отдела коммуникаций АзТУ Сафа Багиров и другие официальные лица. Они поздравили победителей и призеров, после чего вручили командам кубок и награды.

Отметим, что АФФА и АзТУ намерены продолжить совместные проекты и в дальнейшем.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" обыграл "Шушу", оформив самую крупную победу в сезоне
30 Апреля 21:12
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" обыграл "Шушу", оформив самую крупную победу в сезоне

"Араз-Нахчыван" набрала 3 очка, даже не выходя на площадку
В Первой лиге Азербайджана по футзалу определили даты решающих матчей
27 Апреля 16:40
Футзал

В Первой лиге Азербайджана по футзалу определили даты решающих матчей

Сезон официально завершится 7 мая в комплексе "Олимпик Стар"
Евгений Куксевич: "Нам нужно усиление за счет этнических азербайджанцев" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
24 Апреля 12:13
Футзал

Евгений Куксевич: "Нам нужно усиление за счет этнических азербайджанцев" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по футзалу о четырех поражениях в апреле и "утечке" кадров в мини-футбол
Высшая лига по футзалу: "Араз-Нахчыван" обыграл "Шушу", "Ясамал" уступил "Нефтчи"
23 Апреля 22:42
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Араз-Нахчыван" обыграл "Шушу", "Ясамал" уступил "Нефтчи"

Еще один матч тура не состоялся

Назначены арбитры на матчи 17-го тура футзальной Высшей лиги
21 Апреля 11:13
Футзал

Назначены арбитры на матчи 17-го тура футзальной Высшей лиги

Все встречи пройдут 23 апреля в Olimpik Star

Состоялись матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футзалу
18 Апреля 23:12
Футзал

Состоялись матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футзалу

Финал состоит 21 мая

Самое читаемое

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште