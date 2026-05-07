В Баку завершился футзальный турнир UEFA HatTrick - ФОТО

В Баку завершился футзальный турнир, который прошел в рамках программы UEFA HatTrick и был посвящен 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), соревнование АФФА провела совместно с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ). Решающие матчи состоялись на футзальной площадке спортивного зала вуза.

В игре за третье место команда факультета транспорта и логистики обыграла команду факультета ИТТ со счетом 2:0 и завоевала бронзовые медали. В финале встретились команды экономического факультета и факультета машиностроения и металлургии. Победу в дополнительное время со счетом 2:0 одержал факультет машиностроения и металлургии, который и стал победителем турнира.

После финального матча победившую команду наградили кубком от АФФА, а призеры получили медали. Отдельные игроки также получили специальные призы в различных номинациях.

В церемонии награждения приняли участие ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов, начальник отдела коммуникаций АзТУ Сафа Багиров и другие официальные лица. Они поздравили победителей и призеров, после чего вручили командам кубок и награды.

Отметим, что АФФА и АзТУ намерены продолжить совместные проекты и в дальнейшем.