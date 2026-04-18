Состоялись матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футзалу. В обеих встречах представители Высшей лиги превзошли своих оппонентов и завоевали путевки в финал.

Как сообщает İdman.Biz, в первой игре дня "Нефтчи" встретился с командой Baku Fire-2. Продемонстрировав более уверенную игру в напряженном противостоянии, "Нефтчи" одержал победу со счетом 9:1 и вписал свое имя в число финалистов.

В другом полуфинальном матче "Араз-Нахчыван" отпраздновал разгромную победу над "ПФЛ" — 20:3. Благодаря этому результату нахчыванцы не только вышли в финал, но и сумели взять реванш за поражение в решающей игре прошлого сезона.

Таким образом, победитель Кубка Азербайджана по футзалу определится в матче "Нефтчи" — "Араз-Нахчыван", который состоится 21 мая.