15 Апреля 2026
Евгений Куксевич: "Лучше работать над ошибками, чем радоваться победам над слабыми

15 Апреля 2026 20:19
Евгений Куксевич: "Лучше работать над ошибками, чем радоваться победам над слабыми

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Евгений Куксевич прокомментировал второе подряд поражение команды в товарищеском матче против Казахстана в Актау (2:4, первая игра - 2:9).

Как передает İdman.Biz, специалист отметил, что команда смогла лучше подготовиться ко второй игре и продемонстрировала качественный футбол.

"После первой игры мы отдохнули и хорошо восстановились. Кроме того, на этот раз смогли отбросить фактор имени соперника, влияние болельщиков и проблемы с адаптацией к залу, психологически были полностью готовы к матчу. Поэтому могу сказать, что мы сыграли хорошо. В принципе, проводить товарищеские матчи против сильных соперников - это плюс. Вместо того чтобы обыгрывать слабых и радоваться, нужно видеть свои ошибки и работать над ними", - цитирует Куксевича пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.

По его словам, встреча получилась непростой, однако команда показала максимум своих возможностей.

"И сегодня игра была очень тяжелой, но ребята показали, на что способны. Просто не хватило хладнокровия. В некоторых эпизодах мы хотели сделать что-то лучше, но не получилось. Даже если проигрываешь такие матчи, хорошие действия на площадке для нас равны победе", - подчеркнул наставник.

İdman.Biz
