"Прилетели ночью, вышли на игру без тренировки": Футзалист раскрыл причину разгрома

Игрок сборной Азербайджана по футзалу Ульви Алиев прокомментировал итог товарищеского матча с Казахстаном, закончившемся разгромным поражением со счетом 2:9.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала Азербайджана, Алиев отметил, что команда ожидала сложную игру.

"Мы знали силу соперника. Не случайно эта команда сейчас входит в число четырех сильнейших в Европе. Они достойно выступили и на чемпионате мира. Да, не смогли выйти в финальную стадию чемпионата Европы, но у них очень конкурентный чемпионат. Матч получился напряженным, первые 12-13 минут мы хорошо держались, но затем сказалась усталость. В отличие от соперника, мы провели два тяжелых матча в Тбилиси, прилетели в Актау ночью и вышли на игру без тренировки. Это не оправдание, но результатом мы разочарованы", - заявил Алиев.

Футзалист также подчеркнул, что команда находится в процессе перестройки:

"У нас есть и молодые игроки, и опытные. Формируется новая система, требования главного тренера отличаются. Нам не хватает игровой практики, и такие матчи помогают восполнить этот пробел. Ситуация не настолько сложная, как может показаться. Главное — сделать выводы и улучшать игру. Самое важное — подойти в оптимальной форме к официальным матчам".

Отметим, что следующий матч между командами пройдет 15 апреля на арене BS Arena.