АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир - ФОТО

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) совместно с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства провела футзальный турнир, посвященный 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, в соревновании приняли участие студенческие команды, представляющие различные факультеты университета.

Турнир был организован с целью развития спортивной жизни внутри университета и популяризации здорового образа жизни среди студентов.

Решающие матчи прошли в футзальном зале Азербайджанского университета архитектуры и строительства. В игре за третье место команда строительного факультета обыграла коллектив архитектурного факультета со счетом 5:1 и стала бронзовым призером турнира.

В финальном матче команда факультета строительства и экономики победила сборную транспортного факультета со счетом 3:2 и завоевала титул победителя турнира.

По итогам соревнования команда-чемпион получила кубок от АФФА, а призеры были награждены медалями. Кроме того, отличившимся футболистам вручили специальные индивидуальные награды.

В церемонии награждения приняли участие ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов и официальные представители университета.