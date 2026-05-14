14 Мая 2026
RU

АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир - ФОТО

Футзал
Новости
14 Мая 2026 11:59
14
АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) совместно с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства провела футзальный турнир, посвященный 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, в соревновании приняли участие студенческие команды, представляющие различные факультеты университета.

Турнир был организован с целью развития спортивной жизни внутри университета и популяризации здорового образа жизни среди студентов.

Решающие матчи прошли в футзальном зале Азербайджанского университета архитектуры и строительства. В игре за третье место команда строительного факультета обыграла коллектив архитектурного факультета со счетом 5:1 и стала бронзовым призером турнира.

В финальном матче команда факультета строительства и экономики победила сборную транспортного факультета со счетом 3:2 и завоевала титул победителя турнира.

По итогам соревнования команда-чемпион получила кубок от АФФА, а призеры были награждены медалями. Кроме того, отличившимся футболистам вручили специальные индивидуальные награды.

В церемонии награждения приняли участие ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов и официальные представители университета.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Состоялась жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" по футзалу
8 Мая 21:11
Футзал

Состоялась жеребьевка "Кубка Гейдара Алиева" по футзалу

В соревновании в Нахчыване примут участие 20 команд государственных структур
"Нефтчи" сохраняет лидерство в Высшей лиге Азербайджана по футзалу
7 Мая 23:44
Футзал

"Нефтчи" сохраняет лидерство в Высшей лиге Азербайджана по футзалу

"Араз-Нахчыван" с 49 очками занимает вторую строчку
В Баку завершился футзальный турнир UEFA HatTrick
7 Мая 16:45
Футзал

В Баку завершился футзальный турнир UEFA HatTrick - ФОТО

Команда факультета машиностроения и металлургии выиграла соревнование, посвященное 103-летию Гейдара Алиева

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" обыграл "Шушу", оформив самую крупную победу в сезоне
30 Апреля 21:12
Футзал

Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" обыграл "Шушу", оформив самую крупную победу в сезоне

"Араз-Нахчыван" набрала 3 очка, даже не выходя на площадку
В Первой лиге Азербайджана по футзалу определили даты решающих матчей
27 Апреля 16:40
Футзал

В Первой лиге Азербайджана по футзалу определили даты решающих матчей

Сезон официально завершится 7 мая в комплексе "Олимпик Стар"
Евгений Куксевич: "Нам нужно усиление за счет этнических азербайджанцев" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
24 Апреля 12:13
Футзал

Евгений Куксевич: "Нам нужно усиление за счет этнических азербайджанцев" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по футзалу о четырех поражениях в апреле и "утечке" кадров в мини-футбол

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
11 Мая 17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде