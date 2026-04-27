В Первой лиге Азербайджана по футзалу определили даты решающих матчей

В Первой лиге Азербайджана по футзалу стали известны даты решающих матчей сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, 7 мая в спортивном комплексе "Олимпик Стар" состоятся сразу две ключевые встречи турнира. Матч за третье место начнется в 18:30. За бронзовые медали сыграют команды "Баку Файр-2" и "Хан Лянкяран".

Главный матч сезона стартует в 20:00. В финале победителя определят команды "ПФЛ" и "Стар Карго", которые разыграют чемпионский титул Первой лиги.

Таким образом, все призовые места турнира станут известны в один игровой вечер.