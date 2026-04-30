30 Апреля 2026 21:12
Высшая лига по футзалу: "Нефтчи" обыграл "Шушу", оформив самую крупную победу в сезоне

Сегодня состоялись матчи 18-го тура Высшей лиги по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz, лидер чемпионата "Нефтчи" в матче с командой "Шуша" забил 28 безответных мячей. Это самая крупная победа, зафиксированная в текущем сезоне. Бомбардир первенства Аллеф Майолли (на счету которого уже 35 голов) и его партнер по команде Леонилдо Родригес отличились по 6 раз каждый.

В другом матче Baku Fire оказался сильнее молодежной сборной, одержав победу со счетом 10:3.

Команда "Араз-Нахчыван" набрала 3 очка, даже не выходя на площадку. Поскольку "Лянкяран" снялась с соревнований, "красно-белым" была присуждена техническая победа.

На данный момент "Нефтчи" с 49 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

İdman.Biz
