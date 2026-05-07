"Нефтчи" сохраняет лидерство в Высшей лиге Азербайджана по футзалу

7 Мая 2026 23:44
17
Состоялись матчи 19-го тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу, по итогам которых турнирную таблицу продолжает возглавлять "Нефтчи". В центральном поединке дня лидер чемпионата уверенно обыграл претендента на медали — команду Baku Fire со счетом 5:1, сообщает İdman.Biz.

В другом матче тура "Араз-Нахчыван" разгромил сборную U-19 со счетом 12:2, продолжая преследование лидера. Еще три очка без борьбы записала на свой счет "Шуша": ей присуждена техническая победа в связи с тем, что клуб "Лянкяран" прекратил участие в чемпионате.

После 19 туров в активе "Нефтчи" 52 очка. "Араз-Нахчыван" с 49 очками занимает вторую строчку, сохраняя интригу в борьбе за золотые медали.

