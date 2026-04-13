13 Апреля 2026
RU

Футзал
Новости
13 Апреля 2026 22:30
15
Евгений Куксевич: " У сборной Азербайджана нет лидера"

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Евгений Куксевич прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против Казахстана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу хозяев.

"Играть в такой атмосфере очень сложно. Болельщики заполнили зал и постоянно поддерживали свою команду", - цитирует Куксевича пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.

Специалист подчеркнул, что матчи подобного уровня важны для набора опыта.

"Для нашей команды каждая игра важна с точки зрения опыта. У сборной Казахстана, несмотря на изменения в составе, сохраняются система и сыгранность. У них сильный чемпионат, а мы пока только строим свою игру", - заявил он.

Тренер также обратил внимание на проблемы команды по ходу встречи.

"Сегодня мы практически полностью отдали инициативу сопернику. Если в матчах с Грузией мы контролировали мяч, то сейчас этого не было. Мы пропускаем серии голов за короткое время, потому что у нас нет лидера, который может взять игру на себя", - подчеркнул Куксевич.

По его словам, команда испытывает и психологические трудности.

"Мы постоянно говорим игрокам сохранять хладнокровие, но в игре видим обратное. Это связано с психологией. Такие матчи тяжелые, но полезные для сборной", - добавил наставник.

İdman.Biz
Тэги:

