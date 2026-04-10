Тренер сборной Казахстана объяснил выбор состава на матчи против Азербайджана

10 Апреля 2026 22:06
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Какау прокомментировал выбор состава на предстоящие товарищеские матчи против Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FutsalKazakhstan, бразильский специалист отметил, что ближайшие игры станут важным этапом подготовки, в том числе с учетом ограниченного времени на сбор.

"Конечно, я знаю, что есть еще больше хороших игроков. Пока времени мало, я хочу посмотреть на этих 16 игроков. 6-7 дней даты ФИФА - это очень мало, поэтому на первых сборах хочу увидеть тех, кто играл раньше, а потом уже посмотреть на всех", - заявил Какау.

Отметим, что товарищеские матчи сборных Азербайджана и Казахстана состоятся 13 и 15 апреля в Актау.

