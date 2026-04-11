Азербайджан уступил Грузии во втором товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футзалу проиграла команде Грузии со счетом 2:5 во втором контрольном матче, прошедшем в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась во Дворце спорта грузинской столицы.

К перерыву азербайджанские футзалисты уступали 1:2. На 14-й минуте Нихад Исмайлов сравнял счет (1:1), однако к 40-й минуте хозяева площадки обеспечили себе преимущество, которое в итоге позволило им одержать крупную победу. Единственный гол азербайджанцев во втором тайме забил Адалят Алекперов, установив окончательный счет 5:2.

Напомним, что первый товарищеский матч между этими сборными также завершился поражением азербайджанской команды со счетом 2:4.

11:33

Сборная Азербайджана по футзалу сегодня проведет второй товарищеский матч против команды Грузии.

Как сообщает İdman.Biz, подопечные Евгения Куксевича вновь сыграют в Тбилиси. Встреча пройдет в Дворце спорта и начнется в 14:00.

Напомним, что первый матч между командами, состоявшийся 9 апреля, завершился победой сборной Грузии со счетом 4:2.

После этого азербайджанская команда отправится в Казахстан, где 13 и 15 апреля в Актау проведет еще два товарищеских матча.