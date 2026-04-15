RU

Полуфиналы Кубка: кто будет судить ключевые моменты в борьбе за финал

Футзал
Новости
15 Апреля 2026 15:25
12
Объявлены назначения на матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футзалу.

Как сообщает İdman.Biz, все встречи состоятся 18 апреля на арене "Олимпик Стар".

В первом полуфинале "Баку Файр-2" сыграет с "Нефтчи". Начало встречи — в 17:00. Матч обслужат арбитры Хикмет Гафарлы, Хидаят Фейзуллаев и Вусал Балашов. Инспектором назначен Азад Гусейнов.

Во втором полуфинале "ПФЛ" встретится с "Араз-Нахчываном". Игра начнется в 19:00. Судейская бригада — Али Джабраилов, Имран Махаррамов и Кянан Маликов. Инспектор матча — Мурад Мамедов.

Обе встречи пройдут на площадке "Олимпик Стар".

İdman.Biz
Тэги:

