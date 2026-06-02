2 Июня 2026
RU

Фуад Рзаев: "Если останусь, проведу изменения в составе"

Футзал
Новости
2 Июня 2026 15:16
15
Фуад Рзаев: "Если останусь, проведу изменения в составе"

Главный тренер футзального "Нефтчи" Фуад Рзаев заявил, что в случае продолжения работы с командой намерен провести изменения в составе.

"Думаю, сезон для нас сложился хорошо. Мы выиграли Кубок Азербайджана и завоевали серебряные медали чемпионата страны. Из пяти матчей против чемпиона - "Араз-Нахчывана" - мы победили в трех", - заявил Рзаев в комментарии АЗЕРТАДЖ.

Специалист отметил, что одним из ключевых факторов в борьбе за чемпионство стало преимущество соперника в подборе легионеров.

"Легионеры нахчыванского клуба превосходили наших иностранных игроков. У них был достаточно серьезный европейский опыт", - подчеркнул наставник.

Рзаев также рассказал о возможных кадровых изменениях в команде.

"Если останусь в команде, проведу изменения в составе. Планирую расстаться с несколькими бразильскими игроками. Однако пока нет окончательного решения относительно того, останусь ли я в клубе", - сказал главный тренер.

Напомним, что в завершившемся сезоне футзальный "Нефтчи" стал обладателем Кубка Азербайджана и завоевал серебряные медали чемпионата страны.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" - обладатель Кубка Азербайджана по футзалу - ОБНОВЛЕНО
21 Мая 18:26
Футзал

"Нефтчи" - обладатель Кубка Азербайджана по футзалу - ОБНОВЛЕНО

"Араз-Нахчыван" и "Нефтчи" вновь встретились в решающем матче

"Араз-Нахчыван" - чемпион Высшей лиги Азербайджана по футзалу
18 Мая 22:16
Футзал

"Араз-Нахчыван" - чемпион Высшей лиги Азербайджана по футзалу

В заключительном матче сезона нахчыванцы одолели "Нефтчи"
Фуад Рзаев: "Сделаем все, чтобы войти в историю"
18 Мая 17:38
Футзал

Фуад Рзаев: "Сделаем все, чтобы войти в историю"

Главный тренер "Нефтчи" ИК высказался перед чемпионским матчем против "Араз-Нахчывана"

В Нахчыване стартовал футзальный "Кубок Гейдара Алиева"
16 Мая 17:10
Футзал

В Нахчыване стартовал футзальный "Кубок Гейдара Алиева" - ФОТО

В турнире участвуют 20 команд государственных учреждений

Baku Fire завоевал бронзовые медали Высшей лиги по футзалу
14 Мая 19:08
Футзал

Baku Fire завоевал бронзовые медали Высшей лиги по футзалу

Нынешний сезон Высшей лиги завершится 18 мая
АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир
14 Мая 11:59
Футзал

АФФА и Университет архитектуры и строительства провели футзальный турнир - ФОТО

Команда факультета строительства и экономики выиграла соревнование среди студентов

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном
31 Мая 12:27
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном

Команда Эльшада Гулиева завершила групповой этап со стопроцентным результатом