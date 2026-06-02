Фуад Рзаев: "Если останусь, проведу изменения в составе"

Главный тренер футзального "Нефтчи" Фуад Рзаев заявил, что в случае продолжения работы с командой намерен провести изменения в составе.

"Думаю, сезон для нас сложился хорошо. Мы выиграли Кубок Азербайджана и завоевали серебряные медали чемпионата страны. Из пяти матчей против чемпиона - "Араз-Нахчывана" - мы победили в трех", - заявил Рзаев в комментарии АЗЕРТАДЖ.

Специалист отметил, что одним из ключевых факторов в борьбе за чемпионство стало преимущество соперника в подборе легионеров.

"Легионеры нахчыванского клуба превосходили наших иностранных игроков. У них был достаточно серьезный европейский опыт", - подчеркнул наставник.

Рзаев также рассказал о возможных кадровых изменениях в команде.

"Если останусь в команде, проведу изменения в составе. Планирую расстаться с несколькими бразильскими игроками. Однако пока нет окончательного решения относительно того, останусь ли я в клубе", - сказал главный тренер.

