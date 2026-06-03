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"Араз-Нахчыван" расстался еще с тремя игроками

Футзал
Новости
3 Июня 2026 05:30
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"Араз-Нахчыван" расстался еще с тремя игроками

Количество игроков, покинувших футзальный клуб "Араз-Нахчыван", ставший чемпионом Высшей лиги Азербайджана в сезоне-2025/2026, достигло пяти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом рассказал вице-президент клуба Махмуд Садыгов. Он отметил, что представитель региона прекратил сотрудничество с Филипом Авилой, Алексом Резенде и Ровшаном Гусейнли. Контракты с этими игроками, срок действия которых подошел к концу, продлены не были.

Напомним, что ранее ряды "Араз-Нахчывана" также покинули Жан Карлос и Элан Делон.

İdman.Biz
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