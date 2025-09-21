В Гран-при Азербайджана Формулы-1 задействованы 2 тысячи волонтеров - ФОТО

В Гран-при Азербайджана Формулы-1 принимают участие 2 тысячи волонтеров.

Как сообщает İdman.biz, добровольцы работают в разных сферах — от аккредитации, протокола и медиасопровождения до обеспечения безопасности и обслуживания зрителей. Среди них есть студенты, молодые специалисты и представители различных профессий.

Всего на участие в проекте зарегистрировались около 31 тысячи человек, но лишь 2 тысячи из них были отобраны для работы во время гоночного уик-энда.

Основной заезд Гран-при Азербайджана стартует сегодня в 15:00.

