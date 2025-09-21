24 Сентября 2025
RU

Баку в ожидании главной гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1

Формула 1
Новости
21 Сентября 2025 09:34
136
Баку в ожидании главной гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1

Баку снова готовит высокоскоростной спектакль: в воскресенье, 21 сентября, главная гонка Гран-при Азербайджана соберет полный аншлаг на городской трассе.

Как передает İdman.biz, субботняя квалификация превратилась в драму с рекордным количеством остановок красными флагами, и в хаосе лучше всех разобрался Макс Ферстаппен — пилот "Ред Булл" стартует с поула. Рядом на первом ряду — Карлос Сайнс из "Уильямса", третьим выстрелил Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллс").

В топ-5 также вошли Кими Антонелли и Джордж Расселл (оба — "Мерседес"), а лидер чемпионата Оскар Пиастри ("Макларен") после контакта со стеной откатился на девятое время. Ландо Норрис показал седьмой результат, а Шарль Леклер ("Феррари") стал десятым. Официальная стартовая решетка подтверждена Формулой-1.

Нервозности добавили и решения стюардов: Эстебан Окон был дисквалифицирован из квалификации из-за несоответствия заднего антикрыла регламенту и начнет гонку с хвоста пелотона. Это удар для "Хааса", которому теперь придется идти на рискованные стратегии и надеяться на сейфти-кары.

Ключ к воскресной гонке — баланс между скоростью на длинной прямой и стабильностью в узких поворотах Старого города. "Ред Булл" традиционно силен в чистом темпе, но реальные шансы на подиум получают "Уильямс" с Сайнсом и дерзкий "Рэйсинг Буллс" с Лоусоном.

"Мерседес" стартует плотно и может сыграть двухходовкой по пит-стопам против "Макларена", которому придется атаковать после ошибок в субботу. Важный момент — в квалификации было шесть остановок: урок на воскресенье прост — в Баку выигрывают терпение, чистая работа с тормозами и точность выхода на прямую.

Дополнительный фактор — погода. В Баку в воскресенье возможен дождь, что может перевернуть гонку за один круг через выбор шин и окно пит-стопов.

Если кратко: поул у Ферстаппена, рядом Сайнс, третьим — Лоусон, а Окон — с хвоста. Ждем стратегическую битву с высокой вероятностью появления сейфти-кара.

Напомним, в прошлом году Гран-при Азербайджана выиграл Оскар Пиастри. Пока лишь одному гонщику удавалось дважды побеждать в Баку — бывшему пилоту "Ред Булл" Серхио Пересу (2021 и 2023). Сегодня Макс Ферстаппен может повторить достижение своего одноклубника.

Теймур Тушиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

На Гран-при "Формулы-1" в Барселоне появится трибуна в честь Алонсо
23 Сентября 22:25
Формула 1

На Гран-при "Формулы-1" в Барселоне появится трибуна в честь Алонсо

Ее вместимость составит 10 000 мест
Карлос Сайнс рассказал о шансах Williams повторить успех на Гран-при Азербайджана
23 Сентября 21:01
Формула 1

Карлос Сайнс рассказал о шансах Williams повторить успех на Гран-при Азербайджана

В Баку испанец занял третье место
Гонщики Формулы-1 с приключениями возвращались из Баку - ВИДЕО
22 Сентября 22:00
Формула 1

Гонщики Формулы-1 с приключениями возвращались из Баку - ВИДЕО

Сайнс и Леклер после Гран-при Азербайджана оказались в Италии вместо Франции

Тото Вольфф: "Мерседес покидает Азербайджан с хорошим результатом"
22 Сентября 15:06
Формула 1

Тото Вольфф: "Мерседес покидает Азербайджан с хорошим результатом"

Руководитель команды доволен подиумом Расселла и стабильным выступлением Антонелли
Гран-при Азербайджана Формулы-1: скорость, которая приносит прибыль - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
22 Сентября 11:41
Формула 1

Гран-при Азербайджана Формулы-1: скорость, которая приносит прибыль - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Гран-при Азербайджана стал не только спортивным зрелищем, но и инструментом устойчивого экономического роста
Дорожные ограничения после Гран-при Азербайджана сняты
22 Сентября 10:17
Формула 1

Дорожные ограничения после Гран-при Азербайджана сняты

На центральных улицах Баку движение почти полностью восстановлено

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати