Баку в ожидании главной гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1

Баку снова готовит высокоскоростной спектакль: в воскресенье, 21 сентября, главная гонка Гран-при Азербайджана соберет полный аншлаг на городской трассе.

Как передает İdman.biz, субботняя квалификация превратилась в драму с рекордным количеством остановок красными флагами, и в хаосе лучше всех разобрался Макс Ферстаппен — пилот "Ред Булл" стартует с поула. Рядом на первом ряду — Карлос Сайнс из "Уильямса", третьим выстрелил Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллс").

В топ-5 также вошли Кими Антонелли и Джордж Расселл (оба — "Мерседес"), а лидер чемпионата Оскар Пиастри ("Макларен") после контакта со стеной откатился на девятое время. Ландо Норрис показал седьмой результат, а Шарль Леклер ("Феррари") стал десятым. Официальная стартовая решетка подтверждена Формулой-1.

Нервозности добавили и решения стюардов: Эстебан Окон был дисквалифицирован из квалификации из-за несоответствия заднего антикрыла регламенту и начнет гонку с хвоста пелотона. Это удар для "Хааса", которому теперь придется идти на рискованные стратегии и надеяться на сейфти-кары.

Ключ к воскресной гонке — баланс между скоростью на длинной прямой и стабильностью в узких поворотах Старого города. "Ред Булл" традиционно силен в чистом темпе, но реальные шансы на подиум получают "Уильямс" с Сайнсом и дерзкий "Рэйсинг Буллс" с Лоусоном.

"Мерседес" стартует плотно и может сыграть двухходовкой по пит-стопам против "Макларена", которому придется атаковать после ошибок в субботу. Важный момент — в квалификации было шесть остановок: урок на воскресенье прост — в Баку выигрывают терпение, чистая работа с тормозами и точность выхода на прямую.

Дополнительный фактор — погода. В Баку в воскресенье возможен дождь, что может перевернуть гонку за один круг через выбор шин и окно пит-стопов.

Если кратко: поул у Ферстаппена, рядом Сайнс, третьим — Лоусон, а Окон — с хвоста. Ждем стратегическую битву с высокой вероятностью появления сейфти-кара.

Напомним, в прошлом году Гран-при Азербайджана выиграл Оскар Пиастри. Пока лишь одному гонщику удавалось дважды побеждать в Баку — бывшему пилоту "Ред Булл" Серхио Пересу (2021 и 2023). Сегодня Макс Ферстаппен может повторить достижение своего одноклубника.

Теймур Тушиев

İdman.biz